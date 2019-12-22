РИАМО - 22 дек. На территории Подмосковья прогнозируют туман с видимостью 300-800 метров, водителям и пешеходам посоветовали быть предельно внимательными, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 15 часов 23 декабря местами по Московской области ожидается туман с видимостью 300-800 метров», - говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают, что в тумане снижается видимость, затрудняется движение транспорта, увеличивается вероятность дорожных аварий.

Людям, которые страдают сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуют переждать непогоду дома.

На улицах пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе дорог. Также предупреждает, что может быть ухудшено ориентирование на дороге.

Водителям советуют снизить скорость движения, соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари. Также автолюбителям рекомендуют отказаться от перестроений, обгонов, опережений.

Также на территории Московского региона объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана с вечера 22 декабря до вечера 23 декабря. «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

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