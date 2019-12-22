РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. Подрядчик строительства жилого комплекса «Новая Щербинка» возле деревни Борисовка городского округа Подольск сделал подъездную дорогу к возводимым объектам и установил паспорт объекта, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на «Добродел», что при подготовке строительной площадки на поле деревни Борисовка для строительства ЖК «Новая Щербинка» подрядчик использует общую центральную дорогу деревнии тем самым портит ее, мешает проезду жителей к своим домам. Она попросила принять меры и срочно сделать временные дороги для строительной техники. Госстройнадзор Подмосковья рассмотрел обращение по вопросу содержания стройплощадки.

«Установлено, что на указанной в обращении территории ведутся работы подготовительного периода. В настоящее время выполнена подъездная дорога к объектам строительства и на въезде на строительную площадку установлен паспорт объекта», - сказал начальник управления специальных видов надзора и надзора за эксплуатацией объектов недвижимости Госстройнадзора Подмосковья Виктор Панкратов.

Ранее областной Главгосстройнадзор выдал застройщику ООО «СЗ «Квартал-инвестрой» заключение о соответствии компании (ЗОСТ) и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на шесть жилых домов в деревне Борисовка. Шесть домов рассчитаны на 1276 квартир жилой площадью 53,5 тысячи квадратных метров.

Данный документ позволяет привлекать средства граждан по новой схеме финансирования долевого строительства с использованием счетов эскроу.

В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, а также они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона.