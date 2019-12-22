РИАМО – 22 дек. Кинокритики подвели итоги в уходящем году и назвали худшие фильмы, среди провалившихся картин есть часть франшизы вселенной о «Людях Икс» — «Темный Феникс», сообщает Газета.ru.

«На первом месте оказался мультфильм «Стражи Арктики» режиссера Аарона Вудли. Следом идет экранизация мюзикла «Кошки», которая начала получать негативные отзывы с первых трейлеров. Главную роль в ленте исполнила кантри-певица Тейлор Свифт. На третьем месте находится часть франшизы вселенной о «Людях Икс» — «Темный Феникс», - говорится в сообщении.

Также в список худших попала кинокартина «Фанат» с участием Джона Траволты и «Домино», где главную роль сыграл Николай Костер-Вальдау – звезда «Игры Престолов».

Плохими фильмами названы «Миллион мелких осколков», «Спокойствие», «Рэмбо: Последняя кровь», «Призраки Шэрон Тейт» и «Бок о бок».