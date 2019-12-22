РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. Неизвестный водитель врезался в припаркованные автомобили на улице Парковая в Люберцах, повреждены четыре машины, сообщается в группе «Люберцы за рулем» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 21 декабря.
«На улице Парковая произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате ДТП повреждены четыре припаркованные машины», - говорится в сообщении.
По словам представителя пресс-службы ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», информация о данной аварии не поступала.
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