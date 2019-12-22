РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. Неизвестный водитель врезался в припаркованные автомобили на улице Парковая в Люберцах, повреждены четыре машины, сообщается в группе «Люберцы за рулем» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 21 декабря.

«На улице Парковая произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате ДТП повреждены четыре припаркованные машины», - говорится в сообщении.

По словам представителя пресс-службы ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», информация о данной аварии не поступала.