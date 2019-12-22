РИАМО - 22 дек. На территории Подмосковья и Москвы объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за тумана с вечера 22 декабря до вечера 23 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Этот уровень погодной опасности объявили в Подмосковье с 18:00 22 декабря до 21:00 23 декабря, а в Москве – с 23:00 22 декабря до 23:00 23 декабря.

«Желтый» уровень объявили также почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Костромской, Ивановской, Калужской Тульской и тамбовской областей.

В ночь на 23 декабря в Московском регионе ожидается облачная погода, может пройти небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-восточного, южного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура будет от плюс 3 до плюс 5 градусов, днем – от плюс 6 до плюс 8 градусов.