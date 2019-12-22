РИАМО - 22 дек. Полицейские расследуют грабеж в подъезде дома на Ставропольском проезде в Москве, у мужчины отобрали сумку, в которой находилось порядка 9,4 миллиона рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Накануне днем в службу «02» от граждан поступило сообщение о грабеже по адресу: Москва, Ставропольский проезд, дом 11, корпус 1.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в подъезде №1 дома по вышеуказанному адресу двое неизвестных в медицинских масках нанесли побои безработному 1990 года рождения и открыто похитили сумку с принадлежащими ему деньгами в сумме 1 миллион рублей и 135 тысяч долларов США, скрылись», - сказал собеседник агентства.

По его словам, общий материальный ущерб составил около 9,4 миллиона рублей.

Пострадавший обращался в медицинское учреждение с диагнозом: ушибленные раны лица. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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