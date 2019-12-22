РИАМО - 22 дек. Пожарные потушили загоревшийся частный дом в Одинцове, в результате инцидента пострадали люди, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

В воскресенье в 10:17 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Одинцово, улица Лесная.

«В 10:59 локализация на площади 30 квадратных метров. В 11:08 ликвидация открытого горения. В 12:10 полная ликвидация. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлекали восемь единиц техники, свыше 20 человек, в том числе от МЧС: одна единица техники, три человека.

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