РИАМО - 22 дек. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с 80-летием академика РАН и известного кардиохирурга Лео Бокерию, отметил его открытия, заслуги, сотни тысяч вылеченных пациентов, сообщает Газета.ru.

«Медведев отметил, что под руководством Бокерии Центр имени Бакулева превратился в крупнейший кардиохирургический комплекс, известный не только в России, но и за рубежом», - говорится в сообщении.

Премьер-министр уточнил, что Бокерия впервые в России провел уникальные операции новорожденным с пороком сердца. Также известный кардиохирург создал перинатальную службу диагностики, открыл новые научные направления в сердечно-сосудистой хирургии.

По его словам, что заслуги Бокерии отмечены наградами, почетными званиями и премиям, но самое главное - это сотни тысяч благодарных пациентов.

Лео Бокерия родился 22 декабря 1939 года в Абхазии. Он является доктором медицинских наук, академиком РАН. Сейчас он почетный руководитель центра имени Бакулева, которым управлял с 1994 года.