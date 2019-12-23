РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 дек. В понедельник в подмосковных Котельниках пройдет финал городских соревнований по баскетболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Финал соревнований по баскетболу пройдет 23 декабря с 13:00 до 16:00 в спорткомплексе «Котельники» по адресу: микрорайон Белая Дача, дом 8А. Там встретятся сильнейшие команды от четырех общеобразовательных организаций Котельников», - говорится в сообщении.

16 декабря в школе №3 прошла игра первого этапа городских соревнований по баскетболу. На этом этапе выявляется сильнейшая команда общеобразовательного учреждения. От школы №3 в финал прошла команда «Черная звезда».