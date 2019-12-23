РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. В подмосковных Люберцах с понедельника стартует благотворительная акция «Елка в каждый дом», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Общественная палата городского округа Люберцы проводит благотворительную акцию «Елка в каждый дом» ежегодно, начиная с 2015 года. В этом году акция пройдет с 23 по 29 декабря», - говорится в сообщении.

В рамках акции также дарят сладкие подарки и новогодние украшения.

За 4 года было подарено более 500 елок многодетным семьям. Порядка тысячи елок было передано в храмы округа для украшения к Рождеству.

Основная часть подарков приобретается за счет спонсоров. Если у вас есть желание и возможность оказать финансовую помощь в покупке новогодних презентов, вы можете обратиться в общественную палату городского округа Люберцы по телефону: 8(495) 503-40-36.