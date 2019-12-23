РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 дек. Второй фестиваль «Рождественская звезда» в Красногорске торжественно откроется в понедельник балетом «Лебединое озеро» от Имперского русского балета, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

В Красногорске в рамках Московской областной акции «Зима в Подмосковье» в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года планируется провести 1,2 тысячи новогодних и рождественских мероприятий с охватом более 125 тысяч человек.

«Одним из центральных событий зимы станет II Международный фестиваль «Рождественская звезда». Откроет его балет «Лебединое озеро» в исполнении Имперского русского балета, который состоится 23 декабря в 19:00 в ДК «Подмосковье», – говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет в округе с 20 декабря по 8 января. Его торжественное открытие состоится в воскресенье. В программе фестиваля запланированы театральные постановки, музыкальные и танцевальные представления.

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