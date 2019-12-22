РИАМО - 22 дек. В первом месяце зимы было всего пять дней со снегом и до 25 декабря осадков не ожидается, таким образом, этот месяц может стать самым малоснежным за всю историю метеонаблюдений, сообщается на сайте «Метеовести».

На сегодняшний день средняя температура декабря в Москве оставляет около 1 градуса, что более чем на 6 градусов превышает климатическую нормы. Он также может оказаться в топ-3 самых теплых декабрей за последние 50 лет.

«Декабрь 2019 года может стать и самым малоснежным за всю историю наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ, то есть за последние 70 лет. Пока первенство делят между собой 1960 и 2008 годы, когда в декабре в столице было лишь по 10 дней со снегом», - говорится в сообщении.

В первый зимний месяц этого года в мегаполисе пока было всего пять снежных дней. Кроме того, в декабре не ожидается снега до 25 числа.

Возможно, долгожданный снег выпадет в городе в последние дни уходящего года. По прогнозам, небольшой снег ожидается ближе к новому году, тогда же могут вернуться отрицательные температуры.

За последние 50 лет чуть более половины декабрей в Москве имели снежный покров весь месяц, 38% - покров был от 24 до 30 дней. Только три первых зимних месяца выбиваются из статистики в 2015 году было 20 дней со снежным покровом, в 2006 году - 13, в 2008 году - только 10.

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