РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Жители Подольска в понедельник смогут узнать о работе полиции во время приема начальника Следственного управления МВД России по Подольску Эллы Корнейчук, сообщается на сайте УМВД России по Подольску.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, заместитель начальника УМВД России по Подольску, начальник Следственного управления, подполковник юстиции Элла Корнейчук проведет прием жителей 23 декабря. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00. Задать вопросы, касающиеся правоохранительных органов, смогут все желающие.

Прием пройдет в здании УМВД России по городскому округу по адресу: Революционный проспект, дом №84. Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-59.