РИАМО - 22 дек. На сегодняшний день качество преподавания во всех школах вышло на мировой уровень, сами школы также борются за учеников, чтобы получить дополнительное финансирование, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня и качество преподавания во всех школах уже достаточно хорошего уровня, мирового уровня. И все равно школы борются за ребенка, потому что вместе с ребенком приходит финансирование», - отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, система при которой финансирование школы зависит от количества учащихся, была принята и профинансирована на будущий год.

С нового года подушевой норматив на учащихся 1-4 классов составит 135 тысяч рублей в год, 5-9 классов – 155 тысяч рублей, 10-11 классов – 175 тысяч рублей. Все московские учебные заведения будут получать финансирование из бюджета по единым подушевым нормативам, которые зависят от количества учеников и воспитанников.