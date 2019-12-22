РИАМО - 22 дек. Водитель легкового авто выехал на железнодорожный переезд возле станции Перово-1 Московской железной дороги, несмотря на запрещающий сигнал, поезд не смог затормозить и врезался в машину, сообщается на сайте МЖД.

«В 08:54 на железнодорожном переезде, расположенном на подъездных путях рядом со станцией Перово-1 Казанского направления МЖД, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации. В это время к переезду приближался локомотив без грузовых и пассажирских вагонов», - говорится в сообщении.

Машинист поезда увидел автомобиль, подал световые и звуковые сигналы, применил экстренное торможение, но столкновения не смог избежать.

По предварительной информации, в этой аварии пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался.

Данное происшествие не повлияло на график движения поездов, так как авария произошла в отдалении от основного хода железной дороги.

Автомобилистам напоминают о соблюдении правил дорожного движения. Так, переезд железной дороги на запрещающий сигнал опасен не только для здоровья и жизни водителя и пассажиров авто, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад.