РИАМО - 22 дек. Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве человека в доме на улице Долгопрудной в Москве, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.

20 декабря в 20:30 в службу «02» из службы «112» поступило сообщение об убийстве по адресу: Москва, улица Долгопрудная, 11.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в одной из комнат квартиры по указанному адресу с ножевым ранением груди обнаружен труп мужчины 1988 года рождения. Давность смерти около четырех часов», - сказал собеседник агентства.

Полицейские задержали безработного 1973 года рождения, которого изобличили в том, что в ходе конфликта он нанес ножом вышеуказанное ранение погибшему. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве в свою очередь подтвердил задержание подозреваемого, не уточнив подробностей.

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