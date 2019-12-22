РИАМО - 22 дек. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека попросил Генпрокуратуру и СК расследовать причины задержания журналистов, которые расследовали дело о стрельбе на Лубянке в Москве, сообщает Газета.ru.

Журналист издания Baza, выполняя редакционное задание, брала интервью у родственников стрелявшего. В это время ее задержали вместе с близкими злоумышленника. Корреспондента «Коммерсанта» Романа Дорофеева задержали в ходе прямого эфира на Лубянке, в это время он рассказывал, что происходит на следующий день после стрельбы возле здания ФСБ.

«Никакие интересы не могут служить оправданием для преследования журналистов и таких грубых нарушений закона», - говорится в сообщении.

В совете отметили, что задержание журналистов необоснованно. Также Совет попросил начать проверку о препятствовании профессиональной деятельности журналистов, так как это является нарушением Уголовного кодекса РФ и закона «О СМИ».

Также уточняется, что против журналистов нельзя применять силу и нецензурную лексику.

Вечером 19 декабря возле здания ФСБ на Большой Лубянке мужчина открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Два сотрудника ФСБ погибли, еще пять человек ранили. Злоумышленник ликвидирован.