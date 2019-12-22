РИАМО - 22 дек. Мероприятия мультиформатного городского проекта «Дни московской конкуренции» закончились в столице, за два месяца в них приняли участие свыше 14 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Проект планируют продлить на следующий год, поэтому его мероприятия могут стать регулярными.

«За два месяца в проекте приняли участие больше 14 тысяч горожан, к нему присоединились учебные заведения столицы и московские предприниматели. Если же смотреть более глобально, то «Дни московской конкуренции» так или иначе затронули всех жителей и гостей столицы, проект активно поддержали столичные заказчики, предприниматели, популярные у горожан фуд-моллы», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

Первая конференция «Конкуренция: рынки, цифры, люди» собрала представителей бизнеса, органов власти, лидеров общественного мнения и активных горожан, где обсуждали, как цифровые инструменты влияют на конкуренцию, а также поговорили об эффективности мер, направленных на поддержку предпринимательства.

Кроме этого, проводились выставки — «Конкуренция на все времена» и «Ткани Москвы». Посетители первой смогли оценить фабричные товары, которые были популярны в XIX — начале XX века. Эти артефакты музеям подарили потомки предпринимателей дореволюционной России.

Также состоялся выход книги об истории конкуренции «Поставщики Москвы. История в лицах», в ней рассказывается о московских предпринимателях XIX — начала ХХ века. Над созданием книги работали потомки купцов, коллекционеры, профессиональные историки и искусствоведы.

«Обращение к истории не случайно. Важно проводить параллели между прошлым и настоящим. Промышленники того времени использовали немало приемов, которые применяют современные предприниматели, поэтому необходимо знать, как формировались механизмы здоровой конкуренции, которые способствовали повышению качества продукции. Современным предпринимателям важно ориентироваться на опыт предыдущих поколений», — отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.