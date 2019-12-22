РИАМО - 22 дек. Власти Москвы рассказали, как развивается район Филевский Парк, в частности, по просьбам жителей в парке обустроили 17 детских и 15 спортивных площадок, а от парка «Фили» до Крылатского собираются проложить новый велопешеходный маршрут, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Парк «Фили» и Гнесинка, легендарная «Горбушка» и достояние ЮНЕСКО храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях — все это находится в районе Филевский Парк. Жители района пользуются Филевской линией метро. Ее первым станциям уже более 84 лет. За эти годы они успели побывать бомбоубежищами, складами и галереями.

«За десятки лет эксплуатации линию ни разу не ремонтировали, и ее наземная часть, чаще всего подвергавшаяся воздействию погодных условий, постепенно пришла в аварийное состояние. Реконструкция началась на Филевской линии меньше трех лет назад. На семи станциях обновили пассажирскую зону. Чтобы пассажиры не мерзли в ожидании поезда, платформы оборудовали инфракрасными обогревателями. По линии пустили инновационные поезда «Москва» со сквозным проходом, интервал движения сократили: теперь составы ходят чаще», - отмечается в материале.

Также в вагонах есть USB-розетки, а для поддержания комфортной температуры в дополнение к современной системе климат-контроля установили двери с кнопками. Строители заменили инженерные системы и сети, кроме этого, благоустроили прилегающие территории.

Продолжаются работы по установке лифтов для маломобильных граждан и защитных экранов вдоль станционных комплексов и путей «голубой» ветки, которые защитят от шума жителей близлежащих домов. А по окончании ремонта специалисты займутся благоустройством территории, прилегающей к станциям.

Кроме этого, в соседнем районе Фили-Давыдково около Рублевского шоссе, между Молдавской улицей и путями Московского центрального диаметра (МЦД-1), возводят станцию Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Кунцевская». Она свяжет три линии метро и МЦД-1 и станет частью одного из крупнейших пересадочных узлов запада Москвы.

Парк культуры и отдыха «Фили», давший название всему району, расположился на правом берегу Москвы-реки на территории бывших деревень Фили, Мазилово и Кунцево. В нем растут вековые деревья и редкие растения, а кормить белок можно прямо из рук. Здесь приятно гулять по дорожкам, отдыхать на скамейках. Для детей построили спортивную школу и веревочный городок «Панда-парк». Круглый год работает крытый каток, на базе которого расположены школы хоккея и фигурного катания, и бесплатный сезонный каток.

Летом на набережной открывается пляжная зона: обустроены понтонные бассейны, зона для загара, прибрежное кафе и площадка для пляжного волейбола.

По просьбам жителей в парке обустроены 17 детских и 15 спортивных площадок, две комнаты матери и ребенка, три павильона для мастер-классов и шахматный домик.

Для любителей велопрогулок и спортсменов от парка «Фили» до Крылатского собираются проложить новый велопешеходный маршрут, которой свяжет парк с Мневниковской поймой и Гребным каналом в Крылатском. Для этого предстоит построить два пешеходных моста через Москву-реку. Первый протяженностью 250 метров соединит «Фили» с Мневниковской поймой. Второй (200 метров) свяжет Мневниковскую и Татаровскую поймы.

Кроме этого, в Мневниковской пойме появится 500-метровая пешеходная улица. Она будет переходить в Проектируемый проезд № 1074 (800 метров).

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