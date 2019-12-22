РИАМО - 22 дек. Пьяная ссора двух знакомых в Ивантеевке закончилась потасовкой, в результате одного из участников драки доставили в больницу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 19 декабря в 02:00 в Ивантеевке с улицы Адмирала Жильцова бригадой скорой помощи с телесными повреждениями доставлен и госпитализирован мужчина 1990 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции знакомый пострадавшего 1996 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».