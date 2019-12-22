РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 дек. В микрорайоне Кузнечики городского округа Подольск будут построены две новые школы на 1,1 тысячи мест, заборы планируется завершить в конце следующего года сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска попросил уточнить на «Доброделе», в какой срок должны возвести две новые школы в микрорайоне Кузнечики на Флотском и Армейском проездах, не нарушаются ли сроки.

«Согласно разрешению на строительство, выданному министерством жилищной политики Московской области, строительство общеобразовательной школы на 1,1 тысячи мест на Флотском проезде, 9, планируется завершить в декабре 2020 года. Школа на 1,1 тысячи (мест - ред.) на Армейском проезде, 5, - в марте 2021 года», - сказал начальник управления специальных видов надзора и надзора за эксплуатацией объектов недвижимости Главгосстройнадзора Помдмоковья Виктор Панкратов.

По его словам, в настоящее время сроки строительства указанных объектов капитального строительства не нарушены.