РИАМО - 22 дек. Центры госуслуг и флагманские офисы «Мои документы» проведут для горожан в предновогодние дни бесплатные занятия, они пройдут с 23 по 31 декабря, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Так, на мастер-классах «Mos.ru: как получать услуги, не выходя из дома» можно будет узнать обо всех существующих электронных услугах в столице и научиться работе с сайтом mos.ru. Участникам покажут, как передавать показания приборов учета, а также записываться на прием к врачу или в другие государственные учреждения, не выходя из дома. Регистрация не требуется», - отмечается в материале.

Посетители центра госуслуг «Мои документы» района Тверской (Настасьинский переулок, дом 7) смогут попасть 23 декабря на мастер-класс «Таежная тропа» по посадке кедровых орешков. В этот же день изготовлением снежинок в преддверии Нового года займутся в центре госуслуг «Мои документы» района Чертаново Северное (Варшавское шоссе, дом 128, корпус 2).

25 декабря в районе Хорошевский центр госуслуг (улица Куусинена, дом 19, корпус 2) будут изготавливать новогодние открытки-аппликации на мастер-классе «Новогодняя открытка «Eлочка».

На следующий день, 26 декабря, в центре госуслуг «Мои документы» района Ломоносовский (улица Гарибальди, дом 6, корпус 1) можно будет побывать на мастер-классе «Детское творчество» по созданию поздравительной открытки.

Создавать символ будущего года — белую металлическую крысу – будут на мастер-классе «Новогодняя фантазия». Он пройдет в центре госуслуг «Мои документы» района Царицыно (улица Медиков, дом 1/1, корпус 3). Занятие пройдет 26 декабря с 12:00 по 15:00.

Занятие, на котором можно будет узнать о высадке кедра и его полезных свойствах, состоится 27 декабря в центре госуслуг района Марфино (Гостиничный проезд, дом 6а).

Также 29 декабря москвичи смогут изготовить открытку на занятии «Новогодний сюрприз» в центре госуслуг «Мои документы» района Зябликово (улица Мусы Джалиля, дом 21).