РИАМО - 22 дек. Свыше тысячи мастер-классов, посвященных космической теме, проведут с 31 декабря по 5 января в центре Москвы в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Гости фестиваля «Путешествие в Рождество» попробуют собрать космические аппараты из конструктора, разобраться, как работают спутник и телескоп, запрограммировать робота и многое другое. Мастер-классы на трех площадках проведут бесплатно, регистрация не требуется. Занятия будут начинаться каждый час», - говорится в сообщении.

В частности, жители Москвы смогут посетить мастер-классы по чеканке у дома 15 на Тверской улице, а возле дома 1 на Тверской улице юные горожане построят космодром из экологичного конструктора. Также дети смогут собрать космические станции, ракеты, искусственные спутники и луноходы.

Футуристическая проекционная мастерская откроется на Тверской улице у дома 12, строения 1, здесь продемонстрируют сборку необычного мотоцикла. Посетившие мастерскую также узнают, что такое аэрография и пинстрайпинг, и им покажут, как работать с деталями из листового металла.

Напротив дома 4 на Тверской улице юные горожане смогут собрать мозаичное панно в мастерской новогодних украшений. Кроме этого, пришедшие могут смастерить мозаичные картины и оригинальные подсвечники в витражной технике.

Также посетители мастерской смогут увидеть процесс создания стеклянных бусин в технике лэмпворк и отчеканить сувенирные монеты.

А в мастерской робототехники на Моховой улице у дома 13, строения 1, будут собирать роботов. Здесь же ребят научат их программировать.

На интерактивных занятиях в «Планетарии», которую откроют на Моховой улице напротив дома 11, строения 1, расскажут о лазерной связи и устройстве первых и современных телескопов и спутников.

«Путешествие в Рождество» — один из самых ярких городских фестивалей, который будет работать до 12 января. Площадки открыты в будние дни с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.