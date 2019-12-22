РИАМО - 22 дек. В результате дорожной аварии на МКАД погиб один человек, еще четыре получили травмы, сообщил заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин.

«Очередное ДТП с жертвами на МКАД началось с выяснения кто кому поцарапал бампер. Это закончилось трагедией. Погиб человек. И еще четыре человека получили травмы. Это не случайность. Это - закономерность!» - написал Евсин в аккаунте Facebook.

В своем посте замруководителя ЦОДД опубликовал видео аварии, на кадрах видно, как на дороге стоит машина на аварийных сигналах и через какое-то время в нее врезается на скорости еще две машины.

Он напомнил, что на МКАД нельзя стоять в полосе движения, особенно в темное время суток, это смертельно опасно.

«Никогда не стойте в полосе движения скоростной магистрали. Трагедия - лишь вопрос времени. Пожалуйста, всегда уезжайте хотя бы на обочину и разбирайтесь там», - подытожил Евсин.