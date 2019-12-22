РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 дек. Свыше 1 тысячи участников вышли на татами в рамках международного турнира по дзюдо Nosov Cup VIII, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Международный турнир по дзюдо Nosov Cup VIII прошел во Дворе спорта «Триумф» в Люберцах.

«Более 1 тысячи спортсменов вышли на татами, чтобы побороться за победу и призовые места. Искренне желаю спортсменам удачи, достойных соперников, справедливого судейства! Люберцы - территория спорта», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Поприветствовал участников соревнований бронзовый призер Олимпийских игр, член Общественной палаты РФ Дмитрий Носов.