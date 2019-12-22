РИАМО - 22 дек. Московский губернский театр представил зрителям премьеру новогоднего спектакля по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Премьера проходит в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Первые показы состоятся в эти выходные - 21-22 декабря, посетить новую постановку можно до 8 января, за это время будет сыграно 22 спектакля», - говорится в сообщении.

Зрители могут увидеть сказку о доброй девочке Мари и заколдованном юноше, которые победили Мышиного короля. Спектакль поставлен режиссером Аллой Решетниковой.

В волшебный мир Гофмана помогают перенестись красочные костюмы, декорации и мультимедийные 3D-проекции.

«В канун новогодних праздников все дети ждут чудес. И они неизменно свершаются – иногда в виде желанных подарков под елкой, а иногда в виде премьеры сказки «Щелкунчик» в Московском губернском театре. Это красивая рождественская сказка, с чудесами и победой добра над злом», - сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Она уточнила, что «Щелкунчик» стал 13-м спектаклем для детей в репертуаре театра. В МГТ реализуют концепции проекта «Театры – детям», инициатором которого стал художественный руководитель театра Сергей Безруков.

Московский Губернский театр начал показывать свои новогодние спектакли с первых чисел декабря на сценических площадках Московской области. Зрителям предлагают посмотреть «Морозко» «Аленький цветочек», «Маленький принц», «Щелкунчик» и «Вождь краснокожих».

Показы проходят более чем в 20 городах региона - Запрудня, Талдом, Раменское, Удельное, Серпухов, Чехов, Кашира, Озеры, Дзержинский, Балашиха, Барвиха, Красноармейск, Дубна, Мытищи, Луховицы, Коломна, Гжель, Бронницы, Жуковский, Звенигород. До 8 января на площадках Московской области театр покажет 33 спектакля.

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