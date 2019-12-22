РИАМО - 22 дек. В Ленинском городском округе в воскресенье проходят выборы в совет депутатов, на 63 участках работают 139 наблюдателей, говорится в сообщении пресс-службы Избирательной комиссии Московской области.

В 08:00 открылись избирательные участки для голосования за кандидатов в совет депутатов Ленинского городского округа. На 30 депутатских мандатов претендует 201 кандидат (170 человек от политических партий, 31 самовыдвиженец).

«Численность избирателей на данной территории – более 116 тысяч человек. <…> За процессом голосования на участках следят 139 наблюдателей, представляющих различные политические партии», - говорится в сообщении.

В воскресенье в Ленинском городском округе работают 63 избирательных участка. За безопасность общественного порядка отвечают свыше 300 сотрудников правоохранительных органов.

У избирателей, которые не могут проголосовать на своих участках по состоянию здоровья, есть возможность отдать свой голос за кандидата вне помещения.