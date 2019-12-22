РИАМО - 22 дек. В результате пожара в одном из дачных домов в СНТ «Ока» городского округа Ступино погибли два человека, площадь возгорания составила 36 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«21 декабря в 21:07 на пульт диспетчера ЦППС Ступинского МПСГ поступило сообщение от очевидца о возгорании дачного дома. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение дачного дома на площади 36 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Пожар локализовали в 21:26, открытое горение ликвидировали в 21:34. Во время разбора последствий возгорания ночью в воскресенье найдены тела двух погибших.

Ликвидировать последствия произошедшего пожара удалось в 01:27 воскресенья.