РИАМО - 22 дек. В столице до 10 утра воскресенья ожидается сильный туман, водителей и пешеходов города призвали к осторожности, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 10 часов утра 22 декабря местами в городе Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров», - говорится в сообщении.

Водителям посоветовали значительно снизить скорость движения на дороге в туман, увеличить дистанцию от впереди идущих авто, избегать обгонов, перестроений и опережений.

Пешеходам, которые идут в тумане по краю проезжей части, рекомендовали обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

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