РИАМО - 22 дек. На территории Подмосковья и Москвы ожидается облачная погода, местами пройдут осадки, температура воздуха будет достигать 5 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем регион будет находиться на западной периферии уходящего антициклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве - 3-5 градусов, по области - 0-5 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность будет порядка 80%

Как уточняют синоптики, для метеозависимых людей и людей с различными заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы сохранятся неблагоприятные погодные условия - выраженный дефицит кислорода в приземном слое воздуха.

«Необходимо строго выполнять рекомендации врача, принимать препараты, улучшающие общее состояние, стараться избегать повышенных физических нагрузок, использовать препараты растительного происхождения повышающие иммунные механизмы, больше бывать на свежем воздухе», - отмечаются специалисты.

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