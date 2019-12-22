РИАМО - 22 дек. В воскресенье свой 79-й день рождения отмечает почетный гражданин Московской области и города Подольска Владимир Герасимович Овчар.

Владимир Овчар - заслуженный руководитель крупного промышленного градообразующего предприятия Подольска. Он прошел путь от мастера до директора завода и ответственного работника министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР. Овчар более 40 лет проработал в Московской области, в том числе свыше 20 лет - на одном предприятии.

Овчар родился 22 декабря 1940 года в селе Олзон Селенгинского района Бурятской АССР. В 1963 году окончил Томский политехнический институт по специальности «промышленная теплоэнергетика». Трудовую деятельность начал в 1963 году мастером на секретном заводе (п/я 64) в Омске.

С 1965 по 1978 годы Овчар работал на Подольском машиностроительном заводе имени Орджоникидзе инженером-конструктором, затем – начальником цеха. С 1978 по 1982 годы был главным инженером Подольского машиностроительного завода имени Орджоникидзе. С 1982 по 1987 годы занимал пост главного инженера Волгодонского производственного объединения «Атоммаш», затем стал его генеральным директором.

В 1988 году Владимир Овчар был назначен первым заместителем начальника Главного производственного управления министерства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения СССР.

С 1989 по 1992 годы работал директором Подольского машиностроительного завода имени Орджоникидзе. С 1992 по 1997 годы Овчар занимал пост генерального директора открытого акционерного общества «Подольский машиностроительный завод». С 1998 года – председатель совета директоров промышленных предприятий города Подольска.

Владимир Овчар был членом КПСС с 1965 года. Избирался делегатом XXVII съезда КПСС, членом Подольского городского комитета КПСС. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Лауреат Государственной премии СССР и премии совета министров СССР.

Овчар - заслуженный машиностроитель РСФСР, почетный гражданин города Подольска. Постановлением губернатора Подмосковья от 30 сентября 1999 года ему присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».