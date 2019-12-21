РИАМО - 21 дек. Фестиваль «Трикотажка Fest» состоялся в Сергиевом Посаде, в рамках праздничного мероприятия прошло шествие Дедов Морозов, на одной из центральных улиц пекли блины, проводили конкурсы, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Фестиваль посетила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Сергиев Посад всем известен как православная столица России, в Подмосковье это самое посещаемое место. Но в городе есть не только православные святыни, благодаря энтузиастам открылись три музея: Матрешки, Советской игрушки, Сергиевская Кухмистерская, проводятся уличные фестивали, которые вовлекают все больше жителей города и гостей», - сказала Виртуозова.

Она добавила, что большое количество людей может побывать на этой маленькой улочке и увидеть много интересного. Для таких музеев турпоток очень важен.

«Мы обязательно будем развивать это направление», - сказала Виртуозова.

В этот день на туристической улице Карла Маркса работало множество фотозон и точек питания. Каждый желающий мог попробовать блины, глинтвейн, чай с вареньем и многое другое.

«За два года это уже 17-й фестиваль, который мы здесь проводим. В сезон яблок сделали фестиваль варенья, а перед Новым годом нам захотелось новогоднюю историю. Без дружеских отношений с коллегами, поддержки властей мы бы не смогли ничего сделать», - отметила директор «Посадской матрешки» Анна Зайкина.

На фестивале работали гастро-веранды «Ландау» и «Брынза», где предлагалось бесплатно отведать блины, жареную колбасу, соленые огурцы и капусту, глинтвейн, чай из самовара. Гости могли посетить музей и кафе «Сергиевская кухмистерская» с угощениями конца XIX — начала XX веков, а также музей Советского детства.

«Мы рады, что наши идеи получают реализацию. У нас порядка 3 тыс экспонатов, интерьерные комнаты 40-х, 60-х, 90-х годов и, самое важное, что здесь можно все посмотреть, потрогать и даже поиграть», - сказал основатель музея Советского детства Семен Жильцов.

В ходе рабочего визита Наталья Виртуозова также осмотрела «Дорогу к Храму», украшенную к Новому Году.

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