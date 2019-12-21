РИАМО - 21 дек. В Москве в районе дома 1 по улице Большая Садовая произошло столкновение двух легковых автомобилей, одна машина загорелась, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«В 20:20 в районе дома 1 по улице Большая Садовая произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого транспортные средства получили механические повреждения. Через несколько минут произошло возгорание одного из автомобилей», — говорится в сообщении.

Движение по внутренней стороне Садового кольца ограничено. На месте продолжают работы пожарные расчеты. Водителей просят искать пути объезда.