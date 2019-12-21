РИАМО - 21 дек. Железнодорожный переезд для движения автомобилей закроют в Реутове с 23 декабря, сообщается на сайте МЖД.

Переезд расположен на пересечении с Никольской улицей.

«Это связано с открытием в этом месте в октябре 2019 года автомобильного путепровода, который развел потоки автомобильного и железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении.

Закрытие необходимо для обеспечения безопасности движения автомобильного и железнодорожного транспорта. Переезд расположен на четырехпутном участке железной дороги с интенсивным движением поездов, в том числе скоростных. Новая развязка улучшила транспортную обстановку, избавив водителей от пробок, образующихся у переезда.