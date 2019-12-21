РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 дек. В связи с проведением плановых работ, в нескольких населенных пунктах Домодедова ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с проведением ремонтных работ по замене изоляторов линейных разъединителей ожидается нарушение электроснабжения в микрорайоне Барыбино: СНТ «Каучук», «Заря», «Плутон», «Звезда», «Электрик», «Яблоко», - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии там ожидается с 9:00 до 17:00.

Также с 9:00 до 16:00 ожидается нарушение электроснабжения в деревнях Авдотьино, Уварово, Введенское, СНТ «Энергетик», «Родничок», «Восход» , «Южное», «Северка», «Родник», ПУЭСК «Караваево Озеро», «Караваево Озеро-2», в микрорайоне Белые Столбы в домах № 8-48 на улице 1-я Московская; домах №1-5 на улице 1-я Садовая, домах № 49-64 на улице 2-я Московская, домах № 31-89 и в 24 на улице Кирова и домах № 1-7 на улице Лысенко.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8 (800) 700-40-70.