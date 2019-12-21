РИАМО - 21 дек. ГКУ «Агентство развития коммунальной инфраструктуры» получило награды министра строительства и ЖКХ России, губернатора Подмосковья и регионального Минэнергетики, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Директора учреждения Вадима Картеникова наградили благодарственным письмом министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ за активное участие в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город». Также ему вручили юбилейную медаль «90 лет Московской области» и почетную грамоту министерства энергетики Московской области.

«Нам удалось собрать команду не просто профессионалов, а настоящих энтузиастов своего дела. Многочисленные награды и профессиональное признание на различных ведомственных и региональных площадках, полученные в том году нашей ведомственной информационной системой пространственного развития коммунальной инфраструктуры (ВИС «МВИТУ») подтверждают, что процесс цифровой трансформации государственного управления и городского хозяйства, который мы проводим по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, не имеет альтернативы», - сказал Картеников.