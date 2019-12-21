РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 дек. Федеральная сетевая компания единой энергетической системы (ПАО «ФСК ЕЭС») поставили оборудование первой очереди общей мощностью 500 МВА под рабочее напряжение на подстанции 500 кВ «Пахра», сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«На подстанции смонтированы два автотрансформатора мощностью 250 МВА каждый, комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 220 кВ и закрытое распределительное устройство 10 кВ, дизель-генераторная установка резервного питания. Выполнен перезавод действующих линий электропередачи 220 кВ, для чего были смонтированы два переходных кабельно-воздушных пункта. Успешно проведены необходимые высоковольтные испытания нового оборудования», - говорится в сообщении.

Стоимость работ составила 5,4 миллиарда рублей с учетом проектирования следующих этапов комплексной реконструкции подстанции. Полностью проект завершат в 2022 году. Запланировано ввод еще 1,2 тысячи МВА трансформаторной мощности.

На следующих этапах реконструкции в работу введут два новых автотрансформатора мощностью 500 МВА каждый и два трансформатора по 100 МВА. Старое силовое оборудование демонтируют. Общая трансформаторная мощность энергообъекта увеличится с 950 МВА до 1,7 тысячи МВА.

«Подстанция 500 кВ «Пахра» входит в состав Московского энергокольца 500 кВ, включающего в себя девять питающих центров и линии электропередачи общей протяженностью 376 километров. Кольцевая схема электроснабжения крупных агломераций считается наиболее надежной – в случае выхода из строя одного из «звеньев» подача электроэнергии может быть осуществлена от других источников», - добавляется в сообщении.

Комплексная реконструкция подстанции позволит повысить надежность электроснабжения городского округа Домодедово и создаст возможность для подключения новых потребителей.