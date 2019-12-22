РИАМО - 22 дек. В воскресенье состоятся выборы в совет депутатов Ленинского городского округа, на 30 депутатских мандатов претендует 201 кандидат, из них 170 человек от политических партий и 31 самовыдвиженец, говорится в сообщении пресс-службы Избирательной комиссии Московской области.

В настоящий момент известны результаты досрочного голосования, которое проходило в период с 11 по 21 декабря. Проголосовали 1270 человек, что составляет 1,09% от общего числа избирателей на данной территории. Численность избирателей на данной территории – почти 113 тысяч человек. Для голосования откроются 63 избирательных участковых участка.

«За безопасностью общественного порядка на участках будут следить больше 300 сотрудников правоохранительных органов, на всех участках есть ручные металлодетекторы. За нарушениями на участках следят 139 наблюдателей, представляющих различные политические партии», - говорится в сообщении.

На выборах будет применяться специальная информационная система, которая обеспечивает деятельность избирательных комиссий (ИСОИК). Это приложение, которое позволяет оперативно получать всю информацию о ходе голосования.

На участковых избирательных комиссиях будут работать мобильные приложения, в которые будет вноситься вся информация о ходе выборов на конкретном участке. Это явка, учет числа наблюдателей, членов УИК, жалобы. Сбор данных будет проходить каждый час в течение суток – с 8 утра 22 декабря до 8 утра 23 декабря.