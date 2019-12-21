РИАМО - 21 дек. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зацвела самая черная орхидея в мире — фредкларкеара «Черная жемчужина», говорится в сообщении пресс-службы ботанического сада.

«Посетители могут увидеть уникальное растение с пряно-сладким ароматом на протяжении нескольких недель в одной из витрин с редкими орхидеями на крупнейшем в России фестивале орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима», — говорится в сообщении.

Создатель этого гибрида — известный гибридизатор из Калифорнии Фред Кларк. Цветок вдохновил знаменитого модельера Тома Форда на создание одноименного аромата Black Orchid в 2006 году.

Также посетители могут посмотреть другие тропические орхидеи самых разных форм и размеров, пахнущие шоколадом, печеньем, корицей, фруктами, орхидеи-пчелы, орхидеи-башмачки, волосатые орхидеи.

Кроме того, в гости увидят огромные бананы, тропические кактусы, кофе, вековые пальмы, манго, цветущие аморфофаллусы с запахом гнилого мяса, насекомоядные венерины мухоловки и другие экзотические растения.