РИАМО – 21 дек. Дом ранее выступавшего за российские клубы аргентинца Кристиана Ансальди обнесли воры, сообщает Газета.ru.

Действующий защитник итальянского «Торино» поделился в соцсетях фотографиями с места преступления.

«Грабители вынесли много ценных вещей! Благодарю бога, что моя семья в этот момент не находилась дома. Полиция уже разбирается в случившемся», — написал футболист в Instagram.

Ансальди ранее выступал за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит».