РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В лесу возле микрорайона Львовский Подольска неизвестные свалили около 15 кубометров строительных отходов, возбуждено административное дело, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска сообщил на интернет-портале «Добродел», что неизвестные свалили в лесу отходы. Комитет лесного хозяйства Московской области рассмотрел обращение по вопросу засорения лесного участка недалеко от микрорайона Львовский.

«Сотрудники лесной охраны провели проверку с выездом на место, указанные в обращении факты подтвердились. На лесном участке Львовского участкового лесничества в квартале 36 выделе 34 обнаружено засорение лесного участка строительными отходами объемом около 15 кубометров на площади 100 квадратных метров. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 8.31 КоАП РФ (нарушение правил санитарной безопасности в лесах)», - говорится в сообщении.

В строительных мешках было снятое асфальтовое покрытие, пластиковые трубы, песок, перемешанный с глиной. Ликвидировать навалы мусора планируют до 7 февраля 2020 года.