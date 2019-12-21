РИАМО - 21 дек. В Серпухове установили новую скульптуру главного символа города – павлиненка, сообщает «Московский комсомолец».

«Мини-скульптура павлиненка – станционного смотрителя – стала девятой по счету, посвященной главному символу города. Еще четыре маленьких птички запланированы к установке в значимых местах Серпухова», — говорится в сообщении.

Первым в «семье» стал павлиненок-театрал, которого установили у входа в Городской музыкально-драматический театр.

Птичек также разместили около стадиона «Труд», в сквере «Екатерининский», возле Серпуховского историко-художественного музея, здания Следственного комитета, Центральной детско-юношеской библиотеки и в парке имени Олега Степанова, в Принарском парке.