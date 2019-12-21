РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Хоккейная команда «Витязь» Подольска проведет перед матчем со столичным ЦСКА 22 декабря встречу с болельщиками, на которой всех поздравят с Новым годом и проведут викторину, на нее пригласили также Деда Мороза, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

"Перед матчем ХК «Витязь» с ЦСКА в фойе Ледового дворца игроки «Витязя» поздравят болельщиков с Новым годом, проведут викторину для болельщиков. Также сами болельщики смогут пообщаться с хоккеистами, задать вопросы и поздравить с наступающими праздниками. Начало встречи игроков с болельщиками в 16:00, вход в Ледовый дворец в 15:30.

Перед началом матча на Кубке покажут специально отснятый новогодний ролик с поздравлениями для наших болельщиков. Для детей приготовили сюрпризы, в том числе появление Деда Мороза. Начало матча «Витязя» и ЦСКА 22 декабря в 17:00.