РИАМО - 21 дек. В Москве у Белорусского вокзала установили елку, оформленную в стилистике Московского транспорта, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Елку открыли праздничным мероприятием.

«Сегодня мы открываем большую новогоднюю елку на площади Белорусского вокзала: рядом с одной из самых востребованных станций Московских центральных диаметров и рядом со станциями «Белорусская» Замоскворецкой и Кольцевой линий. Мы стремимся окружить наших пассажиров атмосферой зимнего волшебства и подарить им новогоднее настроение», — сказала заместитель начальника по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами ГУП «Московский метрополитен» Юлия Темникова.

Она добавила, что все станции подземки уже украшены новогодними плакатами и декорациями. Также по линиям пустили тематические праздничные поезда, всего их 19, 20 поедет в понедельник.

Директор по развитию диаметральных маршрутов ЦППК Артем Царев отметил на мероприятии, что 30 и 31 декабря пассажиры, купившие билеты на пригородные поезда в кассах на головных вокзалах, получат новогодние подарки — елочные игрушки, открытки и раскраски.