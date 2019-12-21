РИАМО – 21 дек. Правительство Российской Федерации утвердило несколько корректировок, которые внесут в закон о воинской службе, передает Газета.ru.

Соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина.

«Согласно тексту документа, офицеров и прапорщиков, а также для обучающихся в вузах для получения степени кандидата или доктора наук ограничат в праве заключать новый контракт сроком на один год», - говорится в сообщении.

Корректировки о сроках заключения контракта не коснутся военнослужащих званий сержант и рядовой, а также тех, кто проходит службу сверх предельного возраста пребывания.