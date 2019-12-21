РИАМО - 21 дек. В состав сборной России на XIX зимних Сурдлимпийских играх, которые прошли с 12 по 21 декабря в итальянских городах Мадезимо, Кьявенна, Сондрио и Санта-Катерина-Вальфурва, вошли четверо спортсменов из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Более 500 спортсменов соревновались в шести различных дисциплинах. 35 комплектов наград разыграли в лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, керлинге, хоккее и шахматах. В состав сборной России вошли четверо спортсменов из Подмосковья. Россияне заняли первое место в общекомандном зачете, завоевав 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте общего зачета расположилась сборная Италии, замкнули тройку призеров украинские спортсмены.

«Представители Подмосковья принесли в актив сборной команды 4 медали: Павел Казаков завоевал два серебра и бронзу в горнолыжном спорте, а Олег Дарчиев и Александр Пятков – второе место и серебряные награды в состязаниях по керлингу», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что участие в Сурдлимпийских играх для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья — это уже проявление огромной силы воли, дисциплины и характера.

«Во время подготовки к соревнованиям спортсмены ежедневно преодолевали собственные пределы. В итоге их старания увенчались успехом. Поздравляю национальную сборную с победой в общем зачете на Играх в Италии!» - заключил министр.