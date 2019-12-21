РИАМО - 21 дек. В Москве итоговое сочинение написали более 63 тысяч школьников, из них свыше 100 — итоговое изложение, уже опубликованы результаты, чтобы их узнать, надо ввести код из уведомления об экзамене и номер документа, указанный при регистрации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Результат итогового сочинения — зачет или незачет — относится к индивидуальным достижениям абитуриентов. За него вуз может начислить дополнительные баллы к результатам Единого государственного экзамена. На работу школьникам отвели три часа 55 минут, а участникам с ограниченными возможностями здоровья — на полтора часа больше.

«Старшеклассники могли выбрать одну из пяти тем: «Согласны ли Вы с убеждением автора романа «Война и мир», что каждый человек должен пройти свой путь духовных исканий?», «Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться?», «Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле битвы добра и зла — сердце человека?», «Считаете ли Вы смирение добродетелью?» и «Что мешает взаимопониманию между любящими?», - говорится в сообщении.

Заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин отметил, что выпускники текущего года могут ознакомиться с результатами очно в своих учреждениях, а выпускники прошлых лет — в Московском центре качества образования по адресу: Семеновская площадь, дом 4.