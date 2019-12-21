РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В подмосковном Подольске дети создали игрушки для новогодней елки в парке имени Виктора Талалихина, лучшие отобрали на конкурсе, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уже много лет в нашем городе существует традиция, когда елочные игрушки мастерят школьники и воспитанники детских садов для украшения ими больших городских елок. Центральную елку в парке Талалихина традиционно украшают школьники лицея №26. Ребята с 1 по 10 класс мастерили новогодние поделки, а потом лучшие из лучших отправили на конкурс среди школ и к нам на елку», - говорится в сообщении.

Учащиеся третьего класса пришли в парк 20 декабря и принесли огромную коробку с очень красивыми игрушками. Среди них были огромные часы, снежинки, ангел и восточный символ года снежная мышка.

Администрация парка выразила огромную благодарность всем ребятам, их родителям и педагогам лицея за их труд и создание новогоднего настроения.