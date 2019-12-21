РИАМО – 21 дек. Автор книг о Гарри Поттере Джон Роулинг заняла первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии Forbes, сообщает Газета.ru.

«В уходящем году она получила доход в 92 миллиона долларов. В настоящее время значительная часть доходов автора «Гарри Поттера» поступает не от продажи книг, а за тематические парки, театральные постановки», — говорится в сообщении.

На втором месте — Джеймс Паттерсон с доходом в 70 миллионов долларов. Год назад он занял первую строчку благодаря книге, написанной в соавторстве с Биллом Клинтоном «Президент пропал».

На третьем месте оказалась жена Барака Обамы Мишель, ее доход — 36 миллионов долларов. Высокую позицию в рейтинге ей позволили получить мемуары «Becoming. Моя история».