РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В подмосковном Подольске провели новогодний праздник и подарили подарки 20 детям из семей с тяжелой жизненной ситуацией, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница агентства недвижимости «Перспектива24-Подольск».

«Агентство недвижимости «Перспектива24-Подольск» совместно с общественной организацией «Большая семья Большого Подольска» в субботу, 21 декабря, организовали новогодний праздник для детей из семей с тяжелой жизненной ситуацией. В офисе агентства прошло благотворительное мероприятие, в котором приняли участие 20 детей и их родителей», - сказала сотрудница.

Дед Мороз и Снегурочка веселили детей и родителей, все играли в «снежки», пели песенки, танцевали, а самые смелые рассказали Дедушке Морозу стихотворения. Каждый ребенок получил от дедушки сладкий подарок. Сотрудники агентства вместе со своими детьми пришли в костюмах зверей и мультипликационных героев, чтобы повеселиться вместе со всеми и поддержать акцию #БлагоТвориП24.

«Всем вместе удалось раскрасить будни детей и их семей, у которых сложилась тяжелая жизненная ситуация. Каждый пришел с непростой историей, одни потеряли родителей, а другие остались без крова по вине мошенников», - добавила сотрудница.